Остання поява російського президента Володимира Путіна перед публікою викликала нову хвилю пересудів про його здоров'я

Йдеться про участь глави РФ в засіданні дискусійного клубу "Валдай", на якому він був присутній віртуально, віщаючи зі свого бункера.

У Європі і на Заході не на жарт стривожилися через те, як виглядав Путін під час свого виступу, пише телеграм-канал "Закулісний шептун".

"Колективний Захід ще раз переконався, що президент Росії слабшає не по днях, а по годинах. Це людина, що має серйозні проблеми зі здоров'ям, що живе в своїй реальності, і вже не зовсім розуміє, що він говорить. Його слова кардинально розходяться з його діями. Путін являє собою стрижень системи державної влади в Росії, але цей стрижень стоншується все більше і більше, і все менше і менше відповідає вимогам сьогоднішнього, а тим більше, завтрашнього дня", - йдеться в повідомленні.

І Євросоюз, і США не можуть до кінця визначитися з подальшими діями щодо Росії, враховуючи, що гряде зміна багаторічного лідера.

"На даний момент переважає теза: "не треба тиснути на Путіна, він вже йде. Треба з ним обходитися як з хворою людиною, здатною наостанок на неадекватні вчинки. Все питання в тому, хто прийде". Цим пояснюється вкрай вегетаріанська реакція глав європейських країн на отруєння Навального", – підкреслює автор.

Тепер колективний Захід чекає, хто ж прийде після Путіна, а зміна головних гравців на політичному Олімпі РФ, за прогнозами заходу, відбудеться в лютому-березні 2021 року і буде супроводжуватися "потужною турбулентністю".

Раніше ми повідомляли про те, що російський журналіст і письменник Дмитро Биков заявив, що нинішнього президента Росії Володимира Путіна немає ким замінити і виростити за шість років наступника неможливо.

Биков підкреслив, що в 1999 році Путін відповідав запиту країни: "їй потрібен був вождь молодий, здоровий (особливо після Єльцина), енергійний, взагалі принципово новий – оскільки і країна була радикально оновлена і тільки починала обвикаться в новому статусі".

Нагадаємо, Путін з бункера заговорив про похорон.

Як повідомляла Politeka, спантеличений Путін яскраво зганьбився перед Трампом.

Також Politeka писала, що новий двійник Путіна розсмішив росіян, така ганьба не забути.