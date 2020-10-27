У Чечні між співробітниками двох підрозділів Росгвардіі сталася стрілянина, в результаті якої є жертви

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Відомо, що стрілянина сталася між бійцями ОМОНу і СОБРу.

За інформацією агентства ТАСС, яке посилається на власне джерело в правоохоронних органах, в результаті стрілянина загинули співробітник Росгвардіі (підрозділ не уточнюється) і один цивільний.

Видання "Інтерфакс", у свою чергу, повідомляє, що загинув один співробітник ОМОНу, ще один перебуває у важкому стані.

Інші дані наводить Baza - що загинули двоє людей, і ще троє отримали поранення.

Відомо, що стрілянина сталася у кафе "Смайл" в селі Ачхой-Мартан, в 35 кілометрах від Грозного.

Керуючий закладу вивів на вулицю і спробував заспокоїти двох співробітників ОМОНу, які бурхливо поводились в кафе, після чого покликав на допомогу знайомого співробітника СОБРу. Разом з ним приїхали ще двоє спецпризначенців. Почалася словесна перепалка, після чого учасники конфлікту дістали ножі, а потім почали стріляти.

У російському МВС, СК РФ і Росгвардіі поки не коментували інцидент.

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