Прзидент Туреччини вже увійшов у смак і не має наміру зупинятися

Капітуляція Вірменії в Нагірному Карабасі і втручання Туреччини у вирішення цього конфлікту викличе ряд наслідків, у тому числі і для України

Так, турки показали, що вони готові діяти рішуче і чітко там, де Кремль роками вигадував і мутив корупційні схеми. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише російський блогер Ель Мюрід.

Україна може скористатися досвідом Ердогана з Карабахом у вирішенні питання з ОРДЛО. Адже, як і Нагірний Карабах "ЛНР" і "ДНР" фактично відторгнуті Росією, а Крим формально приєднаний до РФ.

Президент Туреччини вже неодноразово заявляв претензії на допомогу окупованому кримсько-татарському народу і не підбирав виразів на адресу Кремля з цього приводу.

"Якщо врахувати, що у всіх конфліктів і зіткнень Туреччини з Росією сьогодні чітко проступає газове підгрунтя, то втручання Ердогана у вирішення кримської проблеми виглядає досить логічним продовженням всієї газової епопеї - він може спробувати допомогти Києву у вирішенні цієї незначної проблеми в обмін на якісь домовленості саме в газовій політиці. Якщо ж врахувати, що через Україну проходить половина всього газового експорту Газпрому, то Ердоган фактично в такому випадку візьме під контроль не просто Росію, а путінське угруповання", – пише він.

Ель Мюрід підкреслює, що якщо турки вирішать допомогти Україні у поверненні Криму, то гинути запропонують українцям і росіянам.

"Що логічно – хто ж іще повинен вмирати за турецькі інтереси, як не туземні гяури?"– іронізує блогер.

Картина з втратою одноосібного контролю в Карабасі, провал Трампа на виборах в США говорять про повний провал Путіна у зовнішній політиці. Прихід Байдена в Білий дім тільки погіршить становище РФ, тим більше враховуючи той момент, що новий президент США завжди підтримував Україну.

"Якщо Ердоган запропонує свої послуги у вирішенні вельми серйозного питання про покарання порушника Сухаревської Конвенції – то чому Байден буде цьому чинити опір? Тим більше, що саме він курирував Україну при Обамі, тим більше, що його син саме там вляпався в ціле віяло скандалів – так що перемога на Україні закриє відразу багато проблем", – констатує росіянин.

Що стосується Кремля, то зараз він не здатний на переможний конфлікт через важке економічне становище.

Раніше ми писали про те, що Путін через серйозні проблеми зі здоров'ям почав готувати шляхи відступу. Він хоче убезпечити себе від розправи після складання повноважень і не повторити киргизький сценарій. Тому в Держдуму РФ внесено законопроект про гарантії недоторканності всім екс-президентам Росії. Якщо його ухвалять, то колишніх глав держави не можна буде карати за скоєні злочини.

Крім того, озвучений діагноз Путіна. ІноЗМІ пишуть, що у нього хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, окупанти закуповують зброю в легендарний "Артек", забито тривогу правозахисниками.

Як повідомляла Politeka, окупація Криму і Донбасу обернулася масштабною катастрофою для Росії.

Також Politeka писала, що Ердоган епічно вказав місце РФ, підтримавши Україну.