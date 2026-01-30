Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що поки Трамп говорить про добрі речі між Україною та росією, а путін пропонує Зеленському приїхати до москви, переговори насправді нікуди не рухаються, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами Трампа, зазначає експерт, між Україною та росією відбуваються дуже гарні речі. Часто, підкреслює він, писали, що це президент США сказав про переговори, але ні, в оригіналі про переговори не йдеться, а отже, просто відбуваються хороші речі, наприклад, удар по цивільному потягу, який убив 5 українців і поранив багатьох, а також відсутність тепла та світла через росіян, а ще багато іншого.

«От, знаєте, це те саме, чому мене так непокоять ці переговори. Вони відволікають усіх. Ці слова приписують до переговорів, і всі забувають про все інше – про поїзд, про людей, що замерзають. Переговори десь у спекотному Абу-Дабі і незрозуміло, про що», – наголошує Михайло Шейтельман.

Як зазначив глава МЗС України Сибіга, розповідає експерт, ситуація покращалася, російська делегація перестала штовхати псевдоісторичні лекції на мирних переговорах в Еміратах, але це заслуга того, що тепер у делегації військові, а вони у Рюриковичах не сильні, Мединського замінили. Також, додає експерт, Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з путіним, щоб вирішити питання із ЗАЕС, а Ушаков відразу відповів, що путін завжди пропонував зустрітися у москві.

«Все, крапка. Після цього всі заяви Пєскова, що ми позитивно рухаємось… Куди ми рухаємось? Ми рівно в цій же точці були у вересні, коли путін заявляв: «Я готовий зустрічатися із Зеленським, нехай приїжджає до москви». Ми у цій точці були у вересні, у жовтні, у листопаді, у грудні, і ось у січні. Що сталося? Де прогрес? Куди рухаються ці переговори? Коли рухається банк Coca-Cola, я розумію, що вона рухається. Переговори куди рухаються? Не бачу, куди вони їдуть. Не бачу. На мою думку, цей паровозик «Сонечко» стоїть на місці, і на ромашці навіть марно гадати: укладемо, не укладемо, зупинимо, не зупинимо війну», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман заявив, що ми вже погодилися заморозити війну лінією фронту – це наш компроміс.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи отримає Україна все ж таки Tomahawk: закулісна дипломатія.