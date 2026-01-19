Про це він розповів у своєму блозі.

Як пише New York Times, розповідає експерт, торговельна війна між США і Європою через Гренландію може позначитись на підтримці України, адже до літа тарифи зростуть мінімум до 40%, постраждає європейська економіка.

«Це означатиме, що ЄС зможе закупити менше озброєнь для потреб України, менше буде фактично можливостей. Плюс погіршення відносин загалом буде впливати негативно. Зараз буде переключений фокус уваги на Гренландію, хоча продовжую наголошувати, що безпека Європи починається в Україні. Якби Європа не проявляла свою слабкість щодо росії. Якби зараз відправляли війська не у Гренландію, а в Україну… А треба було це давно зробити, тому що логіка конфлікту демонструє, що саме так мало би бути, що європейські війська мали би з'явитися в Україні. Якби зараз це зробили, то не було би і Гренландії», – пояснює Олександр Мусієнко.

Так, констатує він, Європа збирається відповісти на мита, але і Трамп, і путін вважають її слабкою. На тлі претензій Трампа, зауважує експерт, можуть посилитись автономістські настрої на Гренландії, там є сильні настрої за незалежність, вони можуть хотіти відділитися від Данії. А тому, пояснює він, щоб самим торгуватись із США щодо їхньої присутності на острові, у цьому процесі Данія як посередник їм не потрібна, тим паче, не відомо, чи готові європейські війська реально воювати за Гренландію.

«Трамп дійсно націлився на Гренландію. Вся увага зараз туди, ситуація виглядає напруженою між європейцями і США, що точно нам не на користь, тому що без збереження трансатлантичної єдності нам буде складніше. Але, знову ж таки, європейські країни багато в чому самі винні у цій ситуації, бо вони не дали по зубам путіну так, як належить. Не відправила досі Коаліція охочих свої війська в Україну, а мала би, це був би знак, що Європа єдина, Європа сильна», – підсумовує Олександр Мусієнко.

