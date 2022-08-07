Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица и победительница "Евровидения", где знаменитость исполнила свою композицию - 1944. Также Джамала решила принять участие в "Танцях з зірками", но победить на проекте не удалось. А после начала войны знаменитость отправилась в Европу, где активно освещала украинские события, а также выступала с концертами, собирая деньги благодаря благотворительности.

Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз певица поделилась фото, где демонстрировала фигуру в патриотическом купальнике. Звезда сделала селфи, впечатляя своим трудолюбием.

"Внезапно", - лаконично написала Джамала на сторис.

Сообщалось, что Джамала недавно решилась пойти участвовать на польские "Танці з зірками", где ее партнером стал Яцек Ешке. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз певица поделилась кадрами со съемки со своим партнером.

Напомним, Джамала напомнила о трагедии прошлого, которая снова повторяется Украине

А еще Politeka сообщала, что Джамала показала, что вытворяет на танцполе с новым партнером по "Танцях з зірками"

Также Politeka писала, что Джамала впервые засветилась с партнером на польских "Танцях з зірками", фото