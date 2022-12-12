Как правильно замораживать ягоды, чтобы сохранить их качество и вкус? Следует знать несколько деталей, в частности, ягоды должны быть предварительно подготовлены к самой заморозке. Перебраны, помыты и хорошо высушены. Нельзя замораживать плод с косточкой.
Подготовленные ягоды сначала нужно подвергнуть быстрой заморозке при температуре -30…-35 °С, уже после этого можно хранить их при-18…-25 °С. В мелкой таре ягоды заморозятся быстрее, подойдут пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, а также пластиковые баночки из-под йогурта, сметаны.
Затем в сухие чистые емкости следует плотно уложить ягоды. После полной заморозки емкость с ягодами следует оставить в морозильной камере для хранения. Вместе с замороженными ягодами нельзя хранить в морозильной камере мороженую рыбу или мясо, которые обладают свойственным им запахом, легко впитывающимся другими продуктами.
Если в морозилке мало места, уже замороженные ягоды можно достать, высыпать из емкостей и завернуть полиэтиленовой пленкой.
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Если хочется сохранить внешний вид и форму ягод, то замораживать их можно, рассыпав на тарелке или листе бумаги. Затем их нужно осторожно ссыпать в банки, плотно укупорить и снова поставить в морозильник на хранение.
Заморозить ягоды поможет сахар. Для этого следует ягоды выложить на бумагу, просушить, поместить в таз и засыпать сахаром (300 г сахара на 1 кг ягод), хранить в холодильнике 2-3 часа до появления сока.
После этого сироп, ягоды и оставшийся сахар надо переложить в лотки так, чтобы промежутки между ягодами были заполнены сиропом. В морозилку тару помещают без крышки на сутки, а уже после надевают ее для хранения.
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