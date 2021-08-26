Политический публицист Дмитрий Джангиров в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, какие правила игры действовали в мире накануне начала Второй мировой войны.
«Тогда был очень четкий маркер, джентльменские соглашения, что договорились продемонстрировать друг другу готовность как-то смягчать риторику в прессе. Причем это нигде не было записано. Это было джентльменское соглашение. При этом, понимая разницу идеологий, речь шла об отсутствии выпадов против первых лиц», - рассказывает он.
Действительно, уменьшилось количество нот протеста, как советских, так и немецких.
«Мониторили серьезно. При этом известно, что была претензия немецкого посольства, не нота, а просьба обратить внимание в каком-то абсолютно отраслевом издании. Какая-то была карикатура на Гитлера, неподобающая. Они спросили, им ответили: «Не усмотрели. Это же вы все читаете. А у нас столько всего выходит, не за всеми можем уследить». При этом критика была», - говорит Джангиров.
Как следует из известного выступления Сталина десятого марта 1939 года, Сталин готовился к войне.
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«Да, если Германия – блок агрессивный. Но больше задается и блоку империалистических неагрессивных государств. Во-первых, они там уравнены, а во-вторых, те еще хуже, отступают и сдают. Там же про это говорилось. В этом плане риторика менялась, подавались определенные сигналы», - отмечает Джангиров.
Параллельно разрабатывалось кредитное соглашение.
«200 миллионов – это кредит, 180 миллионов – это гарантированные закупки на валютную выручку от продажи советских товаров. Потому что Германия в кредит продавала, Советский Союз продавал товары за валюту, и 180 миллионов рейсх-марок было выделено на закупку у Германии товаров и оборудования», - продолжает эксперт.
Politeka сообщала, что Джангиров рассказал о крайностях американского политикума: «Система, которая начинает хаять свое прошлое».
Також Politeka сообщала, что Джангиров рассказал, будут ли выполняться Минские соглашения: «Это обязательство России».