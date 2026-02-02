Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, як рф підлещується до Трампа, щоб США тиснути на Україну щодо поступок, і оцінив, як ми виборюємо свої інтереси в цих умовах, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Медведєв розхвалював Трампа і Америку як миротворців. Одразу заява Медведєва про те, що Трамп миротворець і тільки він може покласти край війні, розлетілась американськими консервативними медіа. Цю цитату дав Fox News і не тільки. Але при цьому Медведєв продовжує заявляти, що росія скоро здобуде перемогу у війні в Україні, хоча в це не вірять навіть російські воєнкори, але він продовжує цю лапшу на вуха вішати», – розповідає Олександр Мусієнко.

Крім того, зазначає він, Медведєв заявив, що вони досі не знайшли ті підводні човни, які Трамп направив до берегів рф у відповідь якраз на провокаційні коментарі того ж Медведєва про ризик ядерної війни. Тобто, підкреслює експерт, з одного боку, похвалив Трампа, з іншого – звинувачує у брехні.

Однак, констатує він, Трампу подобається слухати про його миротворчі зусилля. У цьому контексті, міркує експерт, тепер виникає питання, чи повісять у Білому домі портрет Медведєва поряд із фотографією Трампа з путіним, з яким, за словами президента США, все ще треба рахуватись.

«Америка продовжить чинити тиск, я думаю, на нас, щоби ми йшли на поступки росії. Нам важко, ми фактично зараз на два фронти, а на два фронти практично неможливо. З одного боку, повномасштабна війна, російська агресія з ударами по енергетиці, з іншого боку – США. Цей тиск ми стримуємо рік, відколи Трамп на посаді. Я не знаю іншої країни у світі, яка б так змогла. Тому українці просто унікальні, це ввійде в історію. Ми всі молодці в цьому плані, як би там не було, але виборюємо наші інтереси при такому тиску. А це насправді дуже непросто і дуже важко в цій ситуації», – пояснює Олександр Мусієнко.

