Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що допомога з Ормузькою протокою може відкрити українським дронам шлях в Індійський океан, де ми зможемо вражати танкери рф, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Україна готова надати свій досвід, свої рішення, свою експертизу, свій технологічний потенціал для того, щоби допомогти нашим партнерам розблокувати Ормуз і зокрема таким чином покарати Іран», – зазначає Олександр Мусієнко.

А покарати Іран, констатує він, є за що, адже дві іранські ракети збили український літак напередодні повномасштабного вторгнення рф, загинули люди, а наших експертів навіть не пустили для перевірки. А потім, додає експерт, Іран почав постачати росіянам шахеди, які тепер вбивають українців, нищать інфраструктуру і житлові будинки, тому ця країна чітко на боці росії.

«Тому ідея про те, що наші дрони можуть з'явитися в Ормузі, а далі вийти в Оманську протоку і в Індійський океан, нищити фактично російський тіньовий флот там, набуває нових обрисів. Вона все ж таки може бути реалізована. Принципово важливо дійти до цієї схеми», – стверджує Олександр Мусієнко.

Адже, підкреслює експерт, зараз Україна відпрацьовує далекобійними ударами по мережі російських НПЗ, по експортній інфраструктурі, наступним має стати тіньовий флот рф, час і за нього братися.

