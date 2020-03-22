За время правления Россией Владимира Путина в этой стране установился тоталитарный строй

Такое мнение российский бизнесмен Евгений Чичваркин озвучил в интервью «Украинской правде». (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)

По его словам Владимир Путин – один из чертей, захвативших его родину.

«Черт, конечно. Я не религиозный человек, но в переносном смысле, безусловно, черт», – пояснил он.



Также он подчеркнул, что самым основным фактором для «отрезвления» стало уголовное дело против нефтяной корпорации «ЮКОС».



«Дело в том, что все стремительно богатели, были даже попытки каких-то реформ. Была еще, очень условно, свобода слова. Но вот с делом «ЮКОСа» все встало на свои места. То, что эта власть будет тоталитарной, насколько свирепой, не было понятно. Однако то, что она таковой является, уже было понятно», – рассказал бизнесмен.

Также он добавил, что степень тоталитаризма Путина еще полностью неизвестна.

«Мы и сейчас до конца не знаем. И после того, как они в толпу начнут стрелять, мы тоже, боюсь, не до конца будем знать», – закончил бизнесмен.

Как сообщалось ранее, председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине отделением нескольких областей.

Такое заявление было опубликовано на сайте Госдумы. Угрозы посыпались, после того, как на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября было сорвано выступление пророссийских "представителей Крыма".

Кроме того, он отметил, что якобы права нацменьшинств в Украине постоянно нарушаются. В частности, по его словам, нарушается право на язык, "в то время как Киев вводит украинский язык как единственный государственный".

Напомним, в России рассказали о внезапном решении Путина: «Уходит в отставку «великим лидером».

Как сообщала Politeka, Путин слил миру государственную тайну: «В СССР за такое бы ликвидировали».

Также Politeka писала, что в Европе устроили небывалый бойкот Путину: «нельзя простить…».