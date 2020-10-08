Очередная порция пленок скандального народного депутата Гео Лероса с записями разговоров Николая Тищенко и Дениса Комарницкого оказалась пшиком, а не информационной бомбой. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев, пишут "Вести".
"Судя по всему он себя видит таким себе терминатором с информационной бомбой. Реально же пшик и пустышка, примитивный самопиар. Получилось как то несерьезно. Бомба терминатора была без детонатора", - такую оценку пленкам Героса дал Золотарев.
По мнению Золотарева на пленке слышно «непонятные голоса с содержание разговоров ни о чем». В попытках Гео Лероса раскрутить скандал вокруг себя политолог видит желание стать жертвой в глазах обычных украинцев: "Похоже Лерос хочет сделать из себя сакральную жертву, которую обсуждают даже в бане".
Политический аналитик Елена Дяченко разделяет сомнение Золотарева относительно серьезности пленок Гел Лероса:
"И снова не понятно, о чем они. Постановка, жеманство, работа Гео на аудиторию – все понятно, а содержательна часть и часть про честного СБУшника, тайно от Баканова пишущего кого-то в бане – остается не очень".
На заседании Рады 30 сентября народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение. Также Лерос рассказал, что у него есть 6-часовая запись разговоров Комарницкого и Тищенко. 29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски у компании "bUd development", которая принадлежит многолетнему «смотрящему» за Киевом Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.