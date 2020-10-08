Очередная порция пленок скандального народного депутата Гео Лероса с записями разговоров Николая Тищенко и Дениса Комарницкого оказалась пшиком, а не информационной бомбой. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев, пишут "Вести".

"Судя по всему он себя видит таким себе терминатором с информационной бомбой. Реально же пшик и пустышка, примитивный самопиар. Получилось как то несерьезно. Бомба терминатора была без детонатора", - такую оценку пленкам Героса дал Золотарев.

По мнению Золотарева на пленке слышно «непонятные голоса с содержание разговоров ни о чем». В попытках Гео Лероса раскрутить скандал вокруг себя политолог видит желание стать жертвой в глазах обычных украинцев: "Похоже Лерос хочет сделать из себя сакральную жертву, которую обсуждают даже в бане".

Политический аналитик Елена Дяченко разделяет сомнение Золотарева относительно серьезности пленок Гел Лероса:

"И снова не понятно, о чем они. Постановка, жеманство, работа Гео на аудиторию – все понятно, а содержательна часть и часть про честного СБУшника, тайно от Баканова пишущего кого-то в бане – остается не очень".

Зачем-то послушала новые пленки Гео Лероса и снова не понятно, о чем они. Постановка, жеманство, работа Гео на... Gepostet von Elena Dyachenko am Mittwoch, 7. Oktober 2020

На заседании Рады 30 сентября народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение. Также Лерос рассказал, что у него есть 6-часовая запись разговоров Комарницкого и Тищенко. 29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски у компании "bUd development", которая принадлежит многолетнему «смотрящему» за Киевом Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.