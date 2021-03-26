Народный депутат Украины ІХ созыва, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Ковалев в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя» заявил, что глава Управления государственной охраны Украины должен отчитаться за события, которые происходили под Офисом президента.

«Я надеюсь, что Марьяна Владимировна (Безуглая, - ред.) обязательно пригласит на диалог и на отчет на наш комитет руководителя УГО. Чтобы он, в первую очередь, отчитался о своей деятельности и в данном случае за события, которые происходили 20 числа. Потому что в первую очередь эта акция была анонсирована задолго до того, это не спонтанная акция», - говорит нардеп.

По его словам, в УГО есть свои службы аналитики и разведки, которые должны давать оценку подобным акциям: насколько они будут агрессивными и возможны ли провокации.

«Учтите, что правительственный квартал очень большой. На самом деле это Институтская, это Университетская, это улица Банковая, Шелковичная… Это целый квартал. И пока отвлекают с одной стороны – могут под этот шум… Там могут залазить через забор другие определенные обученные лица, к примеру, для захвата самого здания. Мало того, мы знаем много случаев, когда под выстрелы петард происходят нехорошие вещи. Где-то там якобы запускаются петарды, а где-то происходит действительно боевая стрельба», - рассказал Ковалев.

Он отмечает, что большинство людей даже не знают о существовании УГО, а тем более его функции и обязанности.

«Все только видят нашего президента и кто с ним стоит рядом. На самом деле это такая первая ширма, за которой есть много чего интересного, но никто о ней ничего не знает», - утверждает депутат.

Нардеп подчеркнул, что Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к охране первых лиц государства и здания первой категории. Поэтому он не понимает, почему Безуглая «набросилась» на СБУ.

«Самое главное, что внутренними нормативными актами госуправления есть трехметровый периметр охраняемого здания. То есть, если люди стоят, допустим, 5-6 метров с плакатами, высказывают свои требования, не ведут себя агрессивно – они имеют на это право по Конституции. Они требуют свои законные права, но они не нарушают те незримые границы, которые, так сказать, нельзя переходить. Если уже эти границы перейдены – они (УГО, - ред.) должны были хотя бы вызвать усиление себе, что не было сделано», - заявил парламентарий.

По его мнению, беспорядки, которые произошли под ОП, ухудшат положение Украины в глазах других государств и инвесторов.

«Какая бы фамилия не звучала президента – оскорблять его и чтобы это видел весь мир… Это унижение прежде всего для самих граждан страны. То есть мы выносим свой сор из избы. Хотите протестовать – протестуйте. Но в каком-то законном или в морально-этических границах. А бить стекла, писать оскорбления, чтобы потом это видел весь мир, обсуждал весь мир… Какой инвестор или какой здравый бизнесмен придет к нам?», - подытожил он.

Напомним, Politeka сообщала, что Нацкорпус провел пикет под ГПУ .