Если будет введена пошлина на импорт кабельной продукции в размере 23,5% это приведет к увеличению монопольного положения двух самых крупных украинских производителей кабелей «Одессакабель» и «Южкабель». И как следствие – увеличению стоимость кабельных материалов для операторов системы распределения и телекомоператоров. Остановить имплементацию пошлины может Антимонопольный комитет Украины. Об этом заявил эксперта, политолог Кирилл Сазонов.
Минэкономразвития планирует ввести пошлину на импорт кабельной продукции в размере 23,5%. Сазонов, уверен, что пошлина на импорт кабелей негативно скажется на потребителях света и телекомуслуг. Поскольку самыми крупными импортерами кабельной продукции являются телекомоператоры и операторы системы распределения.
«Себестоимость работ по улучшению инфраструктуры электросетей и телекома увеличиться ровно на 23,5%. При таких условиях операторы сетей будут вынуждены либо тратить на 23,5% меньше, а значит улучшения электроснабжения, например, нам надо будет ждать гораздо дольше. Либо тратить больше, но включать эти расходы в тарифы на распределение и стоимость телекомуслуг. А значит, за увеличение прибыли производителей «Одессакабель» и «Южкабель» заплатят все украинцы», - заявил эксперт.
Избежать повышения цен операторам не удастся, поскольку украинские производители не обеспечивают необходимого объема кабельной продукции. При этом, кабели используются для развития сетей мобильных операторов и модернизации электросетевой инфраструктуры, благодаря которой у всех украинцев дома есть свет.
Сазонов подчеркивает, что Минэкономразвития считает, что подход с увеличением пошлины поможет в развитии украинским производителям. Но на деле, это установит монопольное положение двух самых крупных производителей «Одессакабель» и «Южкабель» и даст им возможность повысить свои цены до уровня импортных цен».
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
"Харя уже не влазит": Кошевой из "Квартала 95" эмоционально отреагировал на критику его внешности
Победитель "Голосу країни" выдал за кулисами, что у Тины Кароль с Баланом: "Такой романтик"
63-летняя мама Дана Балана вслед за Кароль неожиданно появилась в розовом мини: "С каждым днем все больше..."
"Холостяк" Заливако унизил влюбленну "Зайку" на глазах у всей страны: "Юля ему больше не интересна"
«Вмешаться в ситуацию и не допустить введения пошлины должен Антимонопольные комитет», - заявил политолог.
Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация и Американская торговая палата высказались против введения импорта на кабельную продукцию. По их мнению, от этого пострадают операторы систем распределения и мобильные операторы.