Если будет введена пошлина на импорт кабельной продукции в размере 23,5% это приведет к увеличению монопольного положения двух самых крупных украинских производителей кабелей «Одессакабель» и «Южкабель». И как следствие – увеличению стоимость кабельных материалов для операторов системы распределения и телекомоператоров. Остановить имплементацию пошлины может Антимонопольный комитет Украины. Об этом заявил эксперта, политолог Кирилл Сазонов.

Минэкономразвития планирует ввести пошлину на импорт кабельной продукции в размере 23,5%. Сазонов, уверен, что пошлина на импорт кабелей негативно скажется на потребителях света и телекомуслуг. Поскольку самыми крупными импортерами кабельной продукции являются телекомоператоры и операторы системы распределения.

«Себестоимость работ по улучшению инфраструктуры электросетей и телекома увеличиться ровно на 23,5%. При таких условиях операторы сетей будут вынуждены либо тратить на 23,5% меньше, а значит улучшения электроснабжения, например, нам надо будет ждать гораздо дольше. Либо тратить больше, но включать эти расходы в тарифы на распределение и стоимость телекомуслуг. А значит, за увеличение прибыли производителей «Одессакабель» и «Южкабель» заплатят все украинцы», - заявил эксперт.

Избежать повышения цен операторам не удастся, поскольку украинские производители не обеспечивают необходимого объема кабельной продукции. При этом, кабели используются для развития сетей мобильных операторов и модернизации электросетевой инфраструктуры, благодаря которой у всех украинцев дома есть свет.

Сазонов подчеркивает, что Минэкономразвития считает, что подход с увеличением пошлины поможет в развитии украинским производителям. Но на деле, это установит монопольное положение двух самых крупных производителей «Одессакабель» и «Южкабель» и даст им возможность повысить свои цены до уровня импортных цен».

«Вмешаться в ситуацию и не допустить введения пошлины должен Антимонопольные комитет», - заявил политолог.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация и Американская торговая палата высказались против введения импорта на кабельную продукцию. По их мнению, от этого пострадают операторы систем распределения и мобильные операторы.