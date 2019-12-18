В Україні можуть змінити систему оподаткування землі, щоб боротися з тіньовим бізнесом

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає Громадське.

"Бізнесу доведеться платити податки. За різними оцінками є 35-40% тіньового обробітку земель. Є ідея ввести єдину мінімальну оплату з кожного гектара", - розповів він.

Гроші, які будуть зібрані завдяки податку, повинні надійти у розпорядження територіальних громад, на території яких знаходиться оброблювана земля.

"100% йде в місцевий бюджет, що призведе до неможливості ухилення від сплати податків", зазначив Висоцький.

У відомстві розраховують, що таким чином вдасться збільшити надходження до держбюджету приблизно на 13 мільярдів гривень на рік.

Наголошується, що подібні зміни не стосуватимуться бізнесу, який справно платить податки.

"З землею дуже легко боротися з тіньовою економікою, тому що земля — це актив. Ми через супутник можемо бачити, що там щось росте. Нехай просто кожен заплатить ту ж суму, в залежності від якості землі, звичайно. Це повинно бути прив'язане до нормативно-грошової оцінки", заявили в министрстве.

Раніше ми повідомляли про те, що українцям озвучили ймовірну вартість гектара землі у разі затвердження земельної реформи. Про це розповів заступник голови Міністерства економіки та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, в тому випадку, якщо Верховна Рада запустить земельну реформу і буде знятий відповідний мораторій, то один гектар землі коштуватиме українцям в $2200.

Не виключено, що ціна гектара може бути на рівні $1500.

Проте, як стверджує заступник міністра економіки, торгівлі і сільського господарства, така ціна буде за умови, якщо Верховна Рада затвердить обмежену модель ринку землі.

Також спікер Ради Дмитро Разумков розповів, чи зможуть іноземці купити землю в Україні. За його словами, це питання має бути винесене на всеукраїнський референдум, який буде проведено до 2024 року.

Більше того, як розповів голова Ради, ринок землі відкриється для фізичних осіб та юридичних осіб, власниками і кінцевими бенефіціарами яких є українські громадяни.

Нагадаємо, експерт розповів, яким має бути ринок землі.

Як повідомляла Politeka, політик розповів, що не так з відкриттям ринку землі: «дечого не вистачає».

Також Politeka писала, що у Зеленського готуються знизити податки українцям, озвучено терміни.