Курс валют в Україні на наступний тиждень готує різке подорожчання, гривня здасть позиції

Про це повідомив економічний експерт Вадим Иосуб, передає «РБК-Україна».

«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн», - зазначив він.

Експерт також уточнив, що останнім часом курс на міжбанку і на ринку валют помітно відрізняється.

«Якщо в четвер долар на міжбанку знижувався, а на готівковому ринку зростав, то в п'ятницю динаміка була рівно протилежного. З одного боку, це свідчить, що курс долара намацує рівноважний рівень поблизу поточних значень, з іншого, не виключає можливість його ще деякого зростання», - підкреслив він.

За минулий тиждень курс валют до гривні виріс на всіх сегментах на 0,4-1,8%.

Як повідомлялося раніше, Національний банк ввів зміни щодо обміну валют в країні.

Як повідомляє прес-служба відомства, українцям дозволили не розписуватися в банківських квитанціях, які видають під час операцій з обміну валют.

"Національний банк привів нормативно-правову базу у відповідність з Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у зв'язку із змінами, які були внесені до нього Законом України №128-IX і набирають чинності 19 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, долар вона зметнеться вгору вже на цьому тижні: аналітик розповів, чого чекати.

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