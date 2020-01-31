Україна може зіткнутися з катастрофічною ситуацією з курсом гривні

Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко, передає Ukrlife.tv.

При цьому він зазначив, що в лютому 2020 року процес девальвації гривні буде ситуативною.

"Що буде з березня-квітня сказати складно", - сказав він.

За словами експерта, не в останню чергу, будуть впливати глобальні економічні тренди.

"Швидше за все, до кінця року, у нас буде ще більший мінус за зовнішньоторговельним балансом, Україна і далі буде залучати гроші для розрахунків за поточними боргами", - прогнозує фахівець.

Економіст прогнозує, що незабаром Україна може зіткнутися з тим, що обсяг її обслуговування зовнішнього боргу досягне половини вартості самого боргу та навіть почне його перевищувати.

"До кінця цього року, до весни (2021-го року, - ред.), у нас явно курс гривні буде нижче. Наскільки нижче – будемо дивитися. Я поки не бачу причин для катастрофічних падінь, але в теорії це можливо", - додав Гаврилечко.

Зазначимо, що держборг України всього за один рік збільшився на шість мільярдів доларів. Статистику оприлюднило Міністерства фінансів.

Згідно з представленими цифрам, в останній місяць 2019 держборг України в доларовому еквіваленті збільшився на 1,54 млрд доларів порівняно з листопадом. При цьому всього за рік сума боргу зросла на 6,05 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше в НБУ розповіли про ключові моменти для ринку валюти в 2020 році. Згідно із заявою, можуть бути різні сценарії. При цьому підкреслювалося, що, швидше за все, суттєвих провалів гривня не зробить - Національний банк України не очікує, що курс гривні щодо іноземних валют істотно знизиться.

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