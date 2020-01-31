Україна може зіткнутися з катастрофічною ситуацією з курсом гривні
Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко, передає Ukrlife.tv.
При цьому він зазначив, що в лютому 2020 року процес девальвації гривні буде ситуативною.
"Що буде з березня-квітня сказати складно", - сказав він.
За словами експерта, не в останню чергу, будуть впливати глобальні економічні тренди.
Лукашенко наплював на росіян і завдав фатального удару по амбіціях Путіна: "Це монстри"
Як виглядають Брежнєва, Каменських, Лорак та інші зірки без макіяжу: "різниця очевидна"
Фото вагітної Каменських підірвало мережу: "Буде маленький Потап", українці не стрималися
Чемпіонка світу без сорому показала розкішне тіло: вік формам не перешкода
"Швидше за все, до кінця року, у нас буде ще більший мінус за зовнішньоторговельним балансом, Україна і далі буде залучати гроші для розрахунків за поточними боргами", - прогнозує фахівець.
Економіст прогнозує, що незабаром Україна може зіткнутися з тим, що обсяг її обслуговування зовнішнього боргу досягне половини вартості самого боргу та навіть почне його перевищувати.
"До кінця цього року, до весни (2021-го року, - ред.), у нас явно курс гривні буде нижче. Наскільки нижче – будемо дивитися. Я поки не бачу причин для катастрофічних падінь, але в теорії це можливо", - додав Гаврилечко.
Зазначимо, що держборг України всього за один рік збільшився на шість мільярдів доларів. Статистику оприлюднило Міністерства фінансів.
Згідно з представленими цифрам, в останній місяць 2019 держборг України в доларовому еквіваленті збільшився на 1,54 млрд доларів порівняно з листопадом. При цьому всього за рік сума боргу зросла на 6,05 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше в НБУ розповіли про ключові моменти для ринку валюти в 2020 році. Згідно із заявою, можуть бути різні сценарії. При цьому підкреслювалося, що, швидше за все, суттєвих провалів гривня не зробить - Національний банк України не очікує, що курс гривні щодо іноземних валют істотно знизиться.
Нагадаємо, курс долара здивує українців у 2020 році: що буде з гривнею.
Як повідомляла Politeka, долар різко впаде після тривалого простою, цього не уникнути.
Також Politeka писала, що долар зачаївся, курс валют різко зміниться в 2020 році: що чекає українців.