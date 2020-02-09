Стало відомо про ще одного клієнта ПриватБанку, у якого безпідставно списали серйозну суму з банківського рахунку

Відгук клієнта з'явився на тематичному сайті Мінфін. Чоловік поскаржився, що у нього з рахунку зникло понад 7000 гривень. У нього на карті було 7500 гривень, а в підсумку залишилося лише 56 гривень. Забрали майже все. У програмі «Приват 24» він виявив, що з його картки здійснили 7 транзакцій з невідомого сервісу Starday. Чоловік запевняє, що використовував цю карту виключно для оплати комунальних послуг. Карта весь час перебувала вдома, тому він не розуміє, як дані картки опинилися у сторонніх осіб.

«Зв'язався з онлайн оператором, він заблокував картку, але так і не зміг мені пояснити що сталося. Пояснив лише те, що були списання з такого сервісу і вони пройшли успішно», - пояснив чоловік.

За його словами, оператор пояснив йому, що, швидше за все, шахраї списали гроші з його карти, дізнавшись її дані. Клієнт також зазначив, що передавав дані карти тільки оператору Приват24, коли змінював свій номер телефону.

«Я не розумію де захист банку, як таке можливо!», - обурюється клієнт.

Зазначимо, що це не перша подібна ситуація за останній час. У мережі все частіше скаржаться на ПриватБанк, відзначаючи, що гроші чарівним чином пропадають з картки. Більшість скарг стосується системи безпеки банку, яка все частіше дає збій. Наприклад, у одного з клієнтів не спрацював ліміт на інтернет-покупки, а в іншої клієнтки шахраї змогли викрасти гроші, тому що банк не вимагав підтвердження транзакції.

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