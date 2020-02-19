Новини оплатою газу не закінчуються на кількості платіжок, українцям загрожують і нові штрафи

В окремих випадках доведеться заплатити вдвічі більше, пише UBR.ua.

Українці почали отримувати по дві платіжки за газ з січня 2020 року, окремо – за спожитий газ і окремо – за його розподіл (доставку).

Оплату за споживання газу газопостачальні компанії рекомендують здійснювати протягом 5 днів після отримання рахунку. За розподіл газу потрібно заплатити з строгі терміни.

Згідно з новими правилами, за послугу розподілу (доставки) газу промисловим споживачам необхідно сплатити до 1-го числа наступного місяця (за лютий – до 1 березня). Але у населення кінцевий термін оплати раніше – до 20 числа поточного місяця (за лютий – до 20 лютого).

За кожен день прострочення оплати після цього терміну можуть нарахувати штраф – компенсацію в сумі, що дорівнює тарифу за кожний прострочений день. Тобто за фактом за кожен прострочений день доведеться сплатити подвійний тариф за день доставки (його вартість вираховується за конкретного місяця). Наприклад, при несплаті рахунку за доставку газу до 200 грн за місяць платіж з урахуванням компенсації може скласти вже 400 грн. Розподільна компанія має право нарахувати таку пеню, але може цього і не робити на свій розсуд.

В облгазах при цьому заявили, що процес почне працювати за вказаною схемою вже з лютого.

Відзначимо, що зараз Національна комісія веде переговори з постачальниками щодо двох платіжок на одному листку паперу, щоб клієнтам було зручніше їх оплачувати.

Повернутися до старої формі квитанції за газ українці все одно не зможуть. Це пов'язано з тим, що постачальник і транспортер газу – різні компанії, які надають українським споживачам окремі послуги.

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