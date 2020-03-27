Все буде відбуватися в автоматичному режимі

Стало відомо, хто може розраховувати на нові виплати вже навесні 2020 року

Про це пишуть Українські новини.

Як відомо, з 1 квітня в Україні будуть змінені суми пенсійних виплат.

Але не всі пенсіонери можуть розраховувати на підвищення і індексацію виплат.

Вже в наступному місяці уряд почне виплачувати додаткову 1 тис. грн тим, хто має пенсію менше 5 тис. гривень. Раніше ці виплати анонсував глава держави Володимир Зеленський.

"З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1 тис. грн тим, хто має пенсію менше 5 тис. гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведена індексація пенсій", - говорив президент у зверненні до українців.

Вже в травні виплати перерахують для 7 млн пенсіонерів. В цілому, пенсії підвищать на 11%. Більш того, з 1 травня буде встановлена доплата до пенсій 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років у розмірі 500 гривень щомісяця.

За словами глави Мінсоцполітики Марини Лазебної, всі надбавки та підвищення будуть проводитися в автоматичному режимі, тому пенсіонерам не потрібно буде наражати себе на небезпеку і звертатися в ПФУ.

В рамках індексації трудових пенсій, яка складе 11%, розмір мінімальної допомоги зросте з 1889 гривень до 2097 гривень.

До цього ми також повідомляли, що українцям можуть компенсувати витрати під час карантину.

Про це під час брифінгу заявила міністр соцполітики Марина Лазебна. За її словами, на засіданні Кабінету міністрів планують встановити додаткову компенсацію витрат одержувачів субсидій в період карантину.

Ці компенсації розраховані на 3 мільйона домогосподарств, які в даний момент отримують субсидії на оплату комуналки.

Нагадаємо, ООН виділяє екстрену допомогу Україні: "десятки мільйонів...".

Як повідомляла Politeka, карантин через коронавірус в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.

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