Курс валют в Україні 28 березня здивує всіх на ринку, долар різко зупинить наступ на гривню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, станом на сьогодні, сто доларів можна буде купити за 2818,3 грн. Аналогічним показник був і днем раніше, 27 березня.

А ось курс євро трохи зміниться: валюта Єврозони подорожчає на кілька гривень: 3090,27 за сто банкнот (+3,94 грн).

Тим не менш в національно регуляторі уточнили, що днем раніше, 27 березня, курс гривні до долара був на рівні 28,232 грн за одну купюру.

До цього ми писали, що Україну чекає важкий час, це стосується і курсу валют, та економіки вцілому. Ттакое думку озвучив аналітик Дмитро Снєгирьов для Politeka on-line. Крім того, він розповів, що чекає українську економіку після карантину і який буде курс валют (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Утримати гривню в ручному управлінні не вдалося, а на підтримання штучного курсу гривні спалили 1 млрд золотовалютних запасів. Я б не хотів давати пессиминистичных прогнозів, але на мою думку, реальний курс валют виглядає так - 30 гривень за американський долар", - зазначив експерт.

Крім того, він зробив припущення, що Україну чекає падіння ВВП не на 4%, як про це говорять багато експертів, а ще вище. Також він розкритикував уряд України за обіцянки пенсіонерам, які на сьогоднішній день зовсім не підкріплене економічними важелями.

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