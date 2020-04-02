Український уряд ухвалив рішення про те, щоб підвищити пенсії людям вже з 1 травня
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу уряду.
В документі передбачається індексація пенсій на 11%, щомісячна виплата в розмірі 500 гривень пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 9205 гривень та встановлення мінімальної пенсії на рівні 2100 грн.
Крім того, пенсіонерам буде видана одноразова грошова допомога у вигляді тисячі гривень. Але є нюанс, її отримають українці, які отримують менше п'яти тисяч гривень; інваліди дитинства; одержувачі тимчасової соціальної допомоги, які досягли пенсійного віку, але які не мають права на пенсійні виплати.
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Раніше ми повідомляли про те, що Верховна Рада ухвалила антикризовий закон, в якому йдеться про проведення індексації пенсій.
В документі йдеться, що пенсії проіндексують українцям одразу після закінчення карантину.
"Вжити заходів щодо недопущення зменшення розміру виплат пенсій, а також проведення індексації пенсій, після завершення заходів, передбачених карантином", - йдеться у законопроекті, який був затверджений.
Також виплати уготовані соціальним працівникам, які ходять додому до людей, які потребують допомоги. На період карантину вони отримають + 100% від окладу.
Пенсії, стипендії, соціальна допомога, компенсації, субсидії, пільги переселенцям будуть виплачуватися в період карантину.
Нагадаємо, Антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.
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