Курс валют в Україні 11 квітня здивує всіх, долар і євро вирішили взяти перепочинок перед новим падінням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, за сто доларів доведеться віддати 2725,98 грн. А вже у понеділок валюта подешевшає до 2720,22 (-5,73).

Аналогічна ситуація очікується і з курсом євро: завтра валюта буде торгуватися за 2963,82 гривні. А вже у понеділок очікується її зниження, аж до 2956,06 (-7,76).

Також в Національному регуляторі уточнили, що до середини останнього робочого дня тижня, вартість долара досягла 27,2073 грн за банкноту.

Як повідомлялося раніше, українці не зможуть найближчим часом заробити на коливаннях курсу долара.

За прогнозами аналітиків, на міжбанківському ринку як з боку експортерів, так і з боку імпортерів буде тривати слабка активність.

Тому заробити на коливаннях курсу не вийде, і українцям буде вигідніше піти по іншому шляху.

"Це означає нестійку стабільність з короткочасної волатильністю (різкими коливаннями). Хто-то, припустимо, вийшов на ринок з пропозицією помітного обсягу валюти і зрушив курс вниз, на завтра пропозицій немає, і курс пішов вгору", – пояснив нюанси ринку експерт Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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