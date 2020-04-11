Курс валют в Україні 11 квітня здивує всіх, долар і євро вирішили взяти перепочинок перед новим падінням
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, за сто доларів доведеться віддати 2725,98 грн. А вже у понеділок валюта подешевшає до 2720,22 (-5,73).
Аналогічна ситуація очікується і з курсом євро: завтра валюта буде торгуватися за 2963,82 гривні. А вже у понеділок очікується її зниження, аж до 2956,06 (-7,76).
Також в Національному регуляторі уточнили, що до середини останнього робочого дня тижня, вартість долара досягла 27,2073 грн за банкноту.
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Як повідомлялося раніше, українці не зможуть найближчим часом заробити на коливаннях курсу долара.
За прогнозами аналітиків, на міжбанківському ринку як з боку експортерів, так і з боку імпортерів буде тривати слабка активність.
Тому заробити на коливаннях курсу не вийде, і українцям буде вигідніше піти по іншому шляху.
"Це означає нестійку стабільність з короткочасної волатильністю (різкими коливаннями). Хто-то, припустимо, вийшов на ринок з пропозицією помітного обсягу валюти і зрушив курс вниз, на завтра пропозицій немає, і курс пішов вгору", – пояснив нюанси ринку експерт Андрій Шевчишин.
Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".
Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.