Що станеться з курсом на цьому тижні

Курс долара в Україні опуститься вже на поточному тижні

Згідно з прогнозами, до 20 квітня «зелений» впаде на 10-15 копійок і досягне позначки в 27 гривень.

При цьому керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин впевнений, що курс долара буде знижуватися, але падіння швидко припиниться. Як тільки з'явиться можливість, гравці використовують низьку вартість і знову запасуться валютою.

На думку аналітика, найближчим часом гривня буде торгуватися в діапазоні 27-27,5 гривні за долар.

У свою чергу, фінансовий аналітик Володимир Мазуренко дав прогноз, що курс долара в Україні вже в квітні 2020 року може досягти психологічної позначки в 30 гривень за один "бакс", передає «Україна».

Також ми раніше повідомлялося, що гривня може втратити позиції, а курс валют буде залежати від депутатів.

Експерти запевняють, що стан справ на валютному ринку будуть залежати від того, як швидко Верховна Рада візьметься за розгляд поправок до закону про заборону ренаціоналізації банків (антиколомойский закон) та від того, скільки валюти продасть з резервів Національний банк, щоб стримати падіння гривні на ринку.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, долар і гривню чекають "гойдалки" в найближчі дні, тому українців можуть здивувати нові цифри в обмінниках.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.