Дії націоналізованого Приватбанку викликають цілий ряд питань у клієнтів

Про новий кричущий інцидент на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, ПриватБанк ігнорує указ президента Володимира Зеленського про введення кредитних канікул на час карантину.

"У моєї мами кредит у Приватбанку, працювала з ним більше 10 років, але на момент карантину зателефонували з Привату і в грубій формі затребували оплату. Дали тиждень, що б сплатити, інакше за несплату нарахують відсотки. Як бути в цій ситуації, якщо був указ президента про кредитні канікули, але все одно йдуть відсотки?", - вона задалася питанням.

Співробітник Приватбанку відкинув усі звинувачення і нагадав клієнтці, як під час карантину банківські установи налічують відсотки.

"Дозвольте зазначити, що банк не проводить нарахування пені і штрафів. Ви можете ознайомитися з інформацією про списання у виписці по карті Універсальна і переконатися, що списання відбулося без додаткових відсотків... Якщо клієнт не вносить обов'язковий платіж, це вважається порушенням зобов'язань за договором. Кредит буде вважатися простроченим. Але банк не буде здійснювати додаткових нарахувань за прострочення в 31.05.2020", - відповів в коментарях представник націоналізованого банку.

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