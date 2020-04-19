В Нацбанку просять українців звикати до нових порядків у зв'язку з епідемією

НБУ закликав українців обмежити використання готівкових грошей, так як вони можуть переносити вірус. Таке оголошення з'явилося на офіційних сайтах обласних і районних рад.

На даний момент у світі науково не підтвердили, що гроші можуть передавати вірус, як побутові речі, але також немає підтвердження того, що готівка повністю безпечна. Через це, кошти, які надходять до НБУ від комерційних банків, з березня відправляються на двотижневу обсервацію і тільки потім їх беруть в роботу.

В НБУ підкреслюють, що готівка за день може змінювати десятки і сотні власників, їх використовують набагато активніше, ніж інші речі, тому вони можуть бути небезпечніше. У зв'язку з цим, Нацбанк закликає всіх українців переходити на безготівкові та безконтактні розрахунки. Радять також здійснювати платежі за допомогою смартфонів.

Зазначимо, що НБУ розробляє різні механізми, щоб зробити безготівкові розрахунки вигідніше, ніж готівкові. Відомо, що фінансовий регулятор тимчасово скасував тарифи в Системі електронних платежів.

Що ж стосується готівки, Нацбанк постійно передає банкам готівку зі своїх запасів, які були сформовані до поширення вірусу на території України.

Отже, не використовуйте готівку, інакше ризик заразитися вірусом зростає. Якщо ж у вас немає можливості розраховуватися карткою, НБУ радить обов'язково використовувати дезінфікуючі засоби після контакту з грошима, а також ретельно мити руки.

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