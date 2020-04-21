Ціни на чорне золото не будуть довго залишатися на низьких позначках, незважаючи на нинішню ситуацію з "відходом у мінус"

Таку думку, а також, як обвал позначиться на Україні, озвучив аналітик Альпарі Максим Пархоменко, передає "Сегодня".

За його словами, ціни на нафту скоро почнуть знову зростати - з запуском економік після завершення карантину.

"В майбутньому темпи споживання нафти будуть продовжувати своє зростання. Сприяти цьому і штовхати попит на енергію вгору буде відкриття і запуск економік після карантину. За рахунок цього ціни на нафту будуть стабілізуватися і рости в рамках найближчого місяця".

Експерт додав, що для України падіння цін на нафту залишиться на рівні "новин" - на реальну економічну картину обвал ніяк не вплине.

"На українському ринку ця ситуація не позначиться ніяк. Адже реальна ціна поставки нафти в майбутньому буде за ціною на рівні 20 доларів за барель. В перерахунку на вартість бензину вона залишатиметься такою ж", – заявив Пархоменко.

Нагадаємо, 20 квітня увійде в історію як день, коли ціни на світовому ринку нафти вперше стали негативними. Мова йде про карколомне падіння травневих ф'ючерсів на американську нафту марки WTI.

Таким чином, був встановлений рекорд: американська нафта марки WTI з моменту відкриття торгів опустилася до позначки в 17,5$, після чого почала рухатися до нуля. Чорне золото США стало дешевше на 98% порівняно з січневим падінням. Варто також відзначити, що нафта WTI коштувала 10 доларів за барель ще у часи СРСР.

Слідом за котируваннями WTI впала ціна російської нафти Urals до (мінус) -2 доларів.

станом на ранок 21 квітня, ціна нафти американської еталонної марки WTI вийшла з від'ємних значень. На Нью-Йоркській товарній біржі травневі ф'ючерси подорожчали до 1,30 долара за барель.

Нагадаємо, у РФ звинуватили Зеленського в обвалі цін на нафту, скандальну заяву.

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