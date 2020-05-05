Стало відомо, за яких умов жінки зможуть раніше виходити на заслужений відпочинок

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, в Раді запропонували переглянути пенсійний вік жінок, необхідний для виходу на заслужений відпочинок.

Відповідний законопроект №0972 був внесений у Верховну Раду.

Даний проект закону, який може бути затверджений Верховною Радою, пропонує дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію в 55 років за наявності 30-річного стажу та за умови звільнення з робочого місця.

Останній етап проходження документа готується на розгляд з вето президента. Варто також додати, що в документ внесли пропозиції глави держави Володимира Зеленського, після чого його скерували на розгляд у профільний комітет Парламенту.

Раніше ми розповідали, що індексація пенсій в Україні отримала новий поворот.

Пенсійний фонд України 4 травня відзвітував про виділення з початку місяця 2,6 мільярдів гривень на виплату проіндексованих пенсій.

У Фонді зазначили, що порядок виплат не змінився. Вони будуть проведені в певну кожному пенсіонеру дату. Кошти зарахують на рахунок в банку або листоноші "Укрпошти" доставлять додому тим, хто вибрав відповідний вид виплат.

З 11,4 мільйонів українських пенсіонерів індексація проводиться тільки для 6,9 мільйонів чоловік. Так, перегляд виплат у бік збільшення не торкнеться тих, хто мало заробляв і не мають необхідний стаж (мінімум 30 років для жінок та 35 для чоловіків).

Що стосується першої частини пенсіонерів - тих, хто мало заробляє, то тут все просто. Як відомо, пенсії вважають за такою формулою: "середня зарплата по країні за три роки множиться на співвідношення власної зарплати до середньої, і все це множиться на стаж у роках і ще множиться на 1%".

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