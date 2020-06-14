Стало відомо, що буде з субсидіями на комунальні послуги з завершення карантину в Україні

Про це пише тематичний портал BuildPortal.

Як відомо, на початку березня Парламент затвердив законопроект, який регулює нарахування субсидій, комунальних послуг та інші виплати українцям.

У період обмежувальних заходів держава заборонило нараховувати штрафи за несвоєчасну оплату послуг, застосовувати пеню і відключати від послуг тих, хто не встиг погасити заборгованість в строк.

За словами заступника голови Мінсоцполітики Віталія Музиченка, в цьому документі є пункт, який зачіпає субсидії на комунальні послуги.

Згідно з цим пунктом, позбавити субсидії в період карантину споживача не можна. Особливо цей пункт стосується тих громадян, які отримували допомогу від держави раніше.

За словами топ-чиновника, українці, які одержували субсидію на комуналку до введення карантину, будуть отримувати її в подальшому. Ті, кому призначили субсидію в період опалювального сезону, будуть отримувати її далі.

Музиченко також додав, що звертатися таким українцям в органи соціального захисту не потрібно, оскільки субсидія буде повторно призначена в автоматичному режимі.

Раніше ми розповідали про те, що українцям масово скорочують субсидії на комуналку.

Згідно зі статистикою, в квітні 2020 року середня субсидія на оплату комуналки для українських сімей становила 612,1 гривень. Це на 39% менше, ніж місяцем раніше - в березні громадяни в середньому отримували рівно одну тисячу гривень. Найбільшу субсидію виплатили в Києві - 950,3 гривень.

За такими виплатами звернулися 42,62 тисячі українських сімей, 19,19 тисячі вдалося їх оформити.

Нагадаємо, українцям різко скоротили субсидії, названі нові цифри: "Майже в два рази...".

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