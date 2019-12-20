Підсумкова прес-конференція російського президента Володимира Путіна тривала 19 грудня 4 години 20 хвилин

Не всі змогли витратити стільки часу, щоб дізнатися про «досягнення» і «прориви» Росії за 20 років з Путіним, тому блогери прийшли на допомогу тим, хто любить інформацію коротко і по суті.

Так, у Twitter користувача під ніком Вуса Пєскова з'явилася анімована скорочена версія прес-конференції, в якій за 134 секунди в іронічній формі було розказано все, що насправді мав на увазі російський президент, відповідаючи на питання журналістів. І, як зауважив намальований Путін, це для того, щоб всі все правильно зрозуміли.

Для тех, у кого нет лишних четырех часов, мы подготовили краткий вариант пресс-конференции с правильным объяснением всего pic.twitter.com/KBuNCT5Zjh — Усы Пескова (@Sandy_mustache) December 19, 2019

Говорячи про досягнення в економіці, сільському господарстві, промисловості, "Путін" запевнив, що відбувся ривок у порівнянні з Радянським Союзом.

«Здивую вас ще більше! Порівняно з Юрським періодом у нас взагалі неймовірні показники по всіх напрямках. Що стосується різниці в зарплатах головних лікарів і рядового персоналу, з цим звичайно, потрібно щось робити. Я про це думаю вже 20 років, тому увійдіть у становище і дайте ще час», – каже «Путін».

Було піднято і питання про відсторонення WADA.

У всіх проблемах герой анімованого виступу звинуватив Леніна, а щодо безкоштовної медицини запевнив, що вона є, але громадянам треба визначитися, яку саме медицину вони хочуть: якісну чи безкоштовну, оскільки одне автоматично виключає інше.

Автори ролика не обійшли увагою і момент, де Путін говорив про те, щоб прибрати обмовку з Конституції статтю про президентський термін.

«Я вважаю, що можна було б скасувати слово «підряд» у статті про президентські терміни і саму статтю скасувати повністю. Нова стаття повинна звучати так: жодна особа не може обіймати посаду президента Російської Федерації, якщо це не я».

До Речі, вже після прес-конференції Путін передумав вносити виправлення в Конституцію.

У коментарях користувачі не соромилися у виразах.

«Сьогодні численні співробітники розповідали про спробу подивитися і послухати пл**вого. Розмах від 10 с до 10 хв Реакція у всіх одна - хотілося блюванути!», «особисто у мене немає питань до казкового пи***бола! я просто чекаю коли зд***е це х**ло!».

Нагадаємо, Путін заявив про створення нової держави.

Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.

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