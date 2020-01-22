В мережі висміяли страх президента Росії Володимира Путіна

Як передає Politeka.net відповідний запис опублікований в Twitter-акаунті Борис Абрамич.

"Джерело ФСО:Ст. У Путіна є спеціальна людина, яка супроводжує його в туалет в зарубіжних поїздках. Продукти життєдіяльності президента збираються в контейнер, щоб не потрапити в руки спецслужб противника.", - говоритися в повідомленні.

В соцмережах досить бурхливо відреагували на таку новину.

"Ось ви смієтеся, а це можливо майбутній міністр каналізації Росії", " Це щоб не змогли визначити який двійник в даний момент присутні на заході. Для цього і стаканчик свій", " Це офіцер ФСО в званні полковника, який, в тому числі його підтирати...", "Головний говночист країни. Скоро на підвищення піде в губернатори.", "Щоб обдурити спецслужби, можна гадити в газетку, а в сортир зливати спеціально принесені з собою в контейнерах. Щоб там інтригуючі показники були б." - жартували під постом.

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Раніше, російського президента Володимира Путіна підняли на сміх після неоднозначного рішення.

Як відомо, під час традиційного Послання Федеральним зборам Володимир Путін заявив про те, що планує в черговий раз переписати Конституцію Російської Федерації.

На цей раз карикатурист Сергій Йолкін у звичному для себе стилі пожартував над російським президентом.

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який сидить верхи на коні під назвою "поправки в конституцію", всіляко підганяючи її лозиною.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

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