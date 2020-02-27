Російський президент Володимир Путін знову зганьбився на публіці

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стала маревна заява Володимира Путіна про те, що хтось нібито намагається "вкрасти перемогу" у Росії у Другій світовій.

Відповідний відеоролик з цитатою Путіна опублікував у своєму мікроблозі Twitter російський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Путін: Хтось хоче вкрасти у нас Перемогу? Спроби робляться такі, але це неможливо. Берлін-то хто штурмував? Чий прапор майорів над рейхстагом? Цього ніхто не забуде", - йдеться у публікації.

Росіяни з гумором відреагували на заяву лідера Кремля і зазначили, що у нього проблеми з головою.

"Лицемір і мир", "Берлін то хто штурмував? Особисто Путін з Ротенбергами", "Поехавший дід, наглухо", "Победун", "Дідусь переплутав себе з тими, хто воював?", "Половина країни в злиднях живе, а старий все перемогу захищає. Прокинься, дід!", "Хто ховає мавзолей за фанерою?", "Портянки не нюхав, а туди ж", "А щоб припинити всі ці спроби вкрасти у Перемогу Росії, Путін засекретив всі військові архіви до 2040 року!" - жартують вони в коментарях під публікацією пропагандиста.

Раніше ми розповідали про боязкий вчинок Володимира Путіна. На цей раз лідер Кремля оконфузився з візитом у Санкт-Петербург, де він планує покласти квіти до пам'ятника свого покійного соратника Анатолія Собчака.

"Володимир Путін у Санкт-Петербурзі візьме участь в заходах, приурочених до 20-річчю з дня смерті мера міста Анатолія Собчака: Президент покладе квіти до пам'ятника Собчаку на Василівському острові і відвідає концерт його пам'яті в філармонії", - йдеться у публікації.

Користувачі гнівно відреагували на посаду і відзначили, що навіть з такого заходу Володимир Путін влаштовує показуху. Інших коментаторів повеселила боягузтво лідера Кремля, оскільки поряд з пам'ятником були встановлені броньовані скла.

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