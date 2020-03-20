В світі вирує пандемія коронавирусу у багатьох країнах діє крантин, паніка з кожним днем наростає

Такі будні зараз у всьому світі, пише Politeka.net. Однак люди все-таки не сумують і навіть в такій обстановці знаходиться місце для гумору.

Так, художник Сергій Йолкін зобразив паніку та незвичний спосіб боротьби з нею своєю міткою карикатурою. Картинку автор розмістив у своєму Фейсбуці.

Художник представив, чим можна заспокоїти панікера, намалювавши чоловіка, що тремтить зі страху. Як виявилося, потрібно просто кинути в нього котів: "Котики заспокоюють", - підписана картинка. І, дійсно, на другому зображенні чоловік посміхається і виглядає з тваринами щасливим.

За день публікація зібрала понад 700 лайків і трохи коментарів.

"Кішка - пухнастий виріб розважального характеру", "Я називаю свою "пристосування для тисканья". Вона, втім, з цим в корені не згодна, і вважає себе самодостатньою особистістю", "Так, прямо в обличчя котиків і по-біільше))", "Воістину!", "Вася Ложкін знову на підйомі XD", "Не кидайте домашніх тварин! Вони не переносять коронавірус!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення з приводу коронавірусу і потрапив у конфуз.

Глава держави закликав залишатися вдома в рамках карантину, а також додав - останнім часом в Україну з різних країн повернулися 23 тисячі осіб. Глава держави пообіцяв повернути додому всіх інших

Однак при цьому субтитри на телеканалі ICTV були зовсім іншими.

"Це я вбила Еріку. Вона забрала у мене коханої людини. Вибачте мене, якщо зможете... Крістіан, принеси сходи... Ворсинки від мотузки спрямовані вгору...", - йшлося у тексті.

Нагадаємо також, що відомий блогер змонтував пісню про коронавірус з виступів президента США Дональда Трампа.

На відео глава держави «співає» про те, що потрібно робити, щоб не заразитися коронавірусом. Він перераховує головні правила, які повинні вберегти людей від зараження.

Ролик подивилися вже понад 75 тисяч разів. В коментарях сміються над новим мемом.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

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