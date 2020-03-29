В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за бажання використовувати епідемію коронавірусу в своїх цілях

Як повідомляє Politeka, карикатуру опублікував блогер «Головний Ліберал» в Twitter.

«Пишуть, Росія повністю закриває кордони з 30 березня. Припиняється робота всіх пропускних пунктів, у тому числі на кордоні з Білорусією. Указ підписав Мішустін», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотожабе злий Путін нібито прикриває Росію новим «залізною завісою». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Давно пора! Тут його пенсіонери вже виють за цим», «В бункері, напевно, погана зв'язок», «А що "главнюк" вже в реанімації...?», «Запізно діда схаменувся. Скоро копита відкидати», - пишуть вони.

До цього ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової політичної фотожаби.

Черговий шедевр зробив відомий російський художник Ігор Поночевный, який працює під псевдонімом "Альоша Ступін".

На яскравій фотожабе можна побачити оголеного Володимира Путіна, який вирішив прикритися парасолькою від "коронавирусного" дощу.

Користувачі з гумором відреагували на новий шедевр Альоші Ступіна і назвали російського президента "вірусом з підворіття".

"Це геніально!", "Спочатку подумала, що ви йому лестили, а потім придивилася - це коліна", "А ви звернули увагу яке у діда була особа під час нещодавнього звернення? Прям як на Лехиной картинці. Обіср*тушки конкретні...", "Вірус з пітерської підворіття", "Старий Козлодоєв зажурився?", "Нікчемне дрібне чудовисько, а скільки горя людям від нього", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією художника.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.