Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі за новий безглуздий наряд, який той приміряв заради прикриття

Як повідомляє Politeka, карикатура, опублікована на сторінці «Розбираються. Потерпіть» в Twitter.

«здавна половець», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Путін позує в офіційному костюмі, поверх якого вирішив одягнути одяг татарських кочівників, що викликало бурхливу реакцію серед росіян.

«як на мене то монгол-печенегович ...з часом у Путіна як то трансформувалося....», «він не зможе це носити. дідусеві тяжко буде», «боже, що це за джедай?», «Половецький ознака дідуся», «Я так зрозумів, що стріли у нього з дупи стирчать», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, над російським президентом Володимиром Путіним продовжують ефектно насміхатися в соціальних мережах.

На цей раз лідер Кремля став героєм нової політичної фотожаби популярного російського художника Сергія Йолкіна.

Свій новий шедевр художник присвятив епідемії китайського вірусу і обнулення президентських термінів Володимира Путіна.

На фотожабе можна побачити переляканого Володимира Путіна, який сховався за дверима після того, як росіян закликали залишатися вдома через пандемію підступного вірусу.

"Ви самоизолируйтесь, а я - самоусуваюся!", - йдеться у підписі до фотожабе.

Росіяни з гумором відреагували на новий шедевр Сергія Йолкіна та зазначили, що Володимир Путін, швидше за все, самообнулится, поки прості люди виконують норми карантину.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.