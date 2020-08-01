Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стала ситуація в Білорусі, де напередодні президентських виборів було затримано угрупування, що складається з бійців ГРУ і ПВК "Вагнер".

У звичному для себе стилі російського президента Володимира Путіна карикатурист висміяв-художник Сергій Йолкін.

На фотожабі він зобразив хитрого Володимира Путіна, який обіймає переляканого Олександра Лукашенка напередодні виборів в Білорусі.

"Геополітичне тяжіння", - йдеться у підписі до карикатурі.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що президентів засікли в самий невідповідний момент.

"Як безмірно воно, тяга до землі — тяга полів і сумних вербою", "Любов зла, покохаєш й козла", "Лібрето для бацьки", " Схід України теж ряджені захоплювали. Але опереткові козаки вбивали українців зовсім по-справжньому", "Зелені чоловічки", "Рубль не спить", "Мені це бачиться многоходовочкою зі всіх трьох версій, де за підсумком всі сторони будуть шукати свої вигоди. Шорти перетворюються...перетворюються шорти...в елегантні камуфляжні штани", - жартують вони в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Путін осоромився, вийшовши на зв'язок з бункера.

Зокрема, Володимир Путін взяв участь в засіданні топ-чиновників Російської Федерації, під час якого відзначився пафосним заявою про епідемію китайського вірусу.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін продовжує сидіти в особистому бункері і ризикує бути поваленим, як це було з Горбачовим.

Деякі користувачі звернули увагу на дивну зовнішність президента РФ.

Нагадаємо, Путін роздягнувся до пояса і осідлав патріарха Кирила

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