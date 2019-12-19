Окупанти і не думають йти на деескалацію конфлікту

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі гинуть не лише бійці ЗСУ, а й мирні мешканці

Про це у ранковому зведенні повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

За інформацією військових, впродовж вчорашнього дня терористичні збройні формування сім разів порушували режим припинення вогню, обстрілюючи позиції сил ООС.

Зокрема, за інформацією прес-центру штабу, ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У зоні відповідальності "Північ" військові зафіксували два ворожих обстріли з боку підконтрольних Кремлю окупаційних військ: двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

Ще п'ять разів підступний ворог порушував режим припинення вогню у районі відповідальності "Схід": в районі населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поряд з Водяним – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; тричі неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За інформацією прес-центру штабу ООС, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" вчора один наш військовослужбовець отримав поранення.

Також військові зазначили, що вчора терористи підступно обстріляли житлові райони прифронтової Мар'їнки, через що був смертельно поранений мирний мешканець. Бійці ЗСУ намагалися йому надати медичну допомогу, але врятувати чоловіка не вдалося.

Вже від початку поточної доби російські бойовики не проявляли вогневої активності уздовж лінії зіткнення. Втрат серед особового складу також немає.

Нагадаємо, Путінські бойовики влаштували ЗСУ пекло на Донбасі: "розірвало на шматки".

Як повідомляла Politeka, бойовики прорвалися і влаштували бійцям ЗСУ справжнє пекло: подробиці фатальної ночі.

Також Politeka писала, що бойовики жорстоко вбили молодого українського офіцера: "йому було всього 24".