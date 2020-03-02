Люди переступали через тих, хто упав, і бігли далі

Відкриття нового супермаркету в Запоріжжі викликало величезний резонанс не тільки в місті, але і в Україні

Причиною стало відео, опубліковане ресурсом «Вместе», на якому видно, як після перерізання червоної стрічки в магазин ринув натовп пенсіонерів.

Люди поспішали тому, що першим ста покупцям були обіцяні безкоштовні продуктові набори. Проте гонитва за дармовою їжею перетворилася на справжній треш.

Як видно на кадрах, одна з пенсіонерок посковзнулася і впала, а чоловік переступив її і побіг далі. Так само зробили і всі інші. Піднятися їй допомогли співробітники магазину.

Наголошується, що все відбувалося в супермаркеті на Уральських Казармах у Шевченківському районі обласного центру.

У мережі відео викликало величезний резонанс. Місцеві жителі називали побачене зомбі-апокаліпсисом, а людей дикунами, писали про повну деградацію суспільства.

Проте, коли емоції трохи вляглися, з'явилися й інші коментарі.

«І нікому не цікаво, чому сталася ця "деградація суспільства"?», «Чому відразу дикі люди, просто радісні. Ура!», «Мабуть, не від хорошого життя???», «Довели з старих, не від хорошого життя вони вели себе так. Сьогодні бачила бабусю, йшла на двох милицях, заглядала у всі урни і це страшно!», «Поспішали бідні пенсіонери отримати безкоштовні пакети. Нічому тут дивуватися. Можна тільки пошкодувати їх. Вони не винні», «Позорище, це ті, хто знаходиться при владі і ніяк не нажрется!!! А пенсіонерам можна тільки поспівчувати», – пишуть у місцевих групах жителі міста.

Раніше ми розповідали про те, що в мережі показали, як люди штурмують магазин секонд-хенду. Натовп змітав усіх на своєму шляху заради вживаних речей, й охоронці на вході ледве стримували збожеволілих покупців.

Нагадаємо, харків'янин поставив на вуха поліцію і вибухотехніків міста.

Як повідомляла Politeka, на Донбасі б'ють на сполох через брак їжі, скандальні фото.

Також Politeka писала, що дніпровський супермаркет окупували "заморські гості".