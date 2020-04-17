Трьом оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Краматорського відділу поліції висунули підозру у тортурах

Як передає Politeka.net, про це повідомили в пресс-службі ДБР.

Правоохоронці підозрюються в тому, що вони катували людину, намагаючись змусити зізнатися у злочині, якого він не скоював.

Як стало відомо, інцидент стався ще в грудні минулого року.

За результатами слідства, один з правоохоронців доставив 18-річного підозрюваного у службовий кабінет, де їх вже чекали його колеги.

Без пред'явлення будь-яких вимог один з них наніс кілька ударів по голові чоловіка, вимагаючи визнати провину в скоєнні злочину, до якого він не причетний.