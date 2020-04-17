Трьом оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Краматорського відділу поліції висунули підозру у тортурах
Як передає Politeka.net, про це повідомили в пресс-службі ДБР.
Правоохоронці підозрюються в тому, що вони катували людину, намагаючись змусити зізнатися у злочині, якого він не скоював.
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Як стало відомо, інцидент стався ще в грудні минулого року.
За результатами слідства, один з правоохоронців доставив 18-річного підозрюваного у службовий кабінет, де їх вже чекали його колеги.
Без пред'явлення будь-яких вимог один з них наніс кілька ударів по голові чоловіка, вимагаючи визнати провину в скоєнні злочину, до якого він не причетний.
"З метою отримання визнання, підозрювані примушували громадянина ставати обличчям до стіни і били гумовою палицею, погрожували електрошокером, зв'язали йому руки і ноги клейкою стрічкою, позбавляли можливості дихати, притискаючи поліетиленовий пакет до особи потерпілого. Тортури тривали майже 4 години, але не привели до бажаного для підозрюваних результату", - йдеться в повідомленні.
Якщо провину поліцейських доведуть, що їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Раніше ми повідомляли, що 23-річний дільничний інспектор в Харкові побив пенсіонера, після того, як той заступився за жінку.
За словами потерпілого, 68-річного пенсіонера, на місці для інвалідів сидів молодий чоловік. Коли жінка нахилилася до нього і сказала, що він займає пільгове місце, і навіть готова була показати своє посвідчення, той у відповідь розійшовся матом.
Почувши образи в адресу жінки, за неї заступився дідусь.
Але неадекватний, як пізніше з'ясувалося, поліцейський мовчки вдарив пенсіонера кулаком в обличчя. Старий вирішив дати здачі, зав'язалася бійка.
Нагадаємо, співробітники фастфуду побили покупця на очах у поліції.
Як повідомляла Politeka, під Дніпром жорстоко побили поліцейського.
Також Politeka писала, що поліцейські масово штрафують львів'ян.