Вандали поглумилися над могилами покійних на одному з українських кладовищ
Як передає Politeka.net, наслідки показали на Instagram-сторінці"Типове Зарічне".
Інцидент стався на Рівненщині.
"Вандалізм у селі Неньковичі, місцевій владі байдуже", - йдеться у повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що на два пам'ятники були оздоблені червоною фарбою. Один з пам'ятників - пошкоджений.
Також написи були на паркані, яким огороджене кладовище.
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Українці в мережі висловили своє обурення тим, що сталося.
"Як взагалі до такого можна додуматися! Це жах!", "В першу чергу, не владі має бути небайдуже, а людям. Особливо тим, хто таке накоїв", "Явно у людей не все в порядку з головою", "Жесть, нелюди. Іншим словом не назвеш, хто таке зробив", - писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, вандали облюбували порожнє метро в Харкові.
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