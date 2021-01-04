Вандали поглумилися над могилами покійних на одному з українських кладовищ

Як передає Politeka.net, наслідки показали на Instagram-сторінці"Типове Зарічне".

Інцидент стався на Рівненщині.

"Вандалізм у селі Неньковичі, місцевій владі байдуже", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що на два пам'ятники були оздоблені червоною фарбою. Один з пам'ятників - пошкоджений.

Також написи були на паркані, яким огороджене кладовище.

Популярні новини зараз

Дочка онкохворої Заворотнюк на повній швидкості протаранила кіоск і втекла: що відомо про НП

Могилевська з "підгулявшим" декольте полізла цокатися, мало не загубивши бюст: "Дорогі мої..."

Таємна дружина Олег Винника в напівпрозорій сукні засвітила достоїнства фігури: "Молода вовчиця"

Пішов з життя легендарний актор, який зіграв "Людину-амфібію": ним захоплювалися мільйони, деталі

Найбагатша співачка України Камалія вразила домашнім відео на тлі величезної ялинки: "Тільки щастя..."
Показати ще

Українці в мережі висловили своє обурення тим, що сталося.

"Як взагалі до такого можна додуматися! Це жах!", "В першу чергу, не владі має бути небайдуже, а людям. Особливо тим, хто таке накоїв", "Явно у людей не все в порядку з головою", "Жесть, нелюди. Іншим словом не назвеш, хто таке зробив", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, вандали облюбували порожнє метро в Харкові.

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапила на відео.

Також Politeka писала, що у Харкові водій трамвая травмував пасажирів.