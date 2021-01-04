Вандали поглумилися над могилами покійних на одному з українських кладовищ

Як передає Politeka.net, наслідки показали на Instagram-сторінці"Типове Зарічне".



Інцидент стався на Рівненщині.



"Вандалізм у селі Неньковичі, місцевій владі байдуже", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що на два пам'ятники були оздоблені червоною фарбою. Один з пам'ятників - пошкоджений.

Також написи були на паркані, яким огороджене кладовище.

Українці в мережі висловили своє обурення тим, що сталося.

"Як взагалі до такого можна додуматися! Це жах!", "В першу чергу, не владі має бути небайдуже, а людям. Особливо тим, хто таке накоїв", "Явно у людей не все в порядку з головою", "Жесть, нелюди. Іншим словом не назвеш, хто таке зробив", - писали в коментарях під постом.

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