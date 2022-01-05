У Маріуполі на металургійному комбінаті «Азовсталь» виявили тіла трьох хлопців, які не були працівниками підприємства.

Як повідомила прес-служба ДСНС, загиблих виявили 4 січня в невикористовуваному приміщенні, яке збиралися демонтувати. Троє молодих чоловіків були вже без ознак життя, коли їх помітили під час обходу газового цеху.

Місцевий ресурс «0629» повідомляє, що співробітники меткомбінату відразу ж викликали поліцію і медиків. Вони зазначили, що загиблі не працювали на «Азовсталі», тому залишається невідомим, що вони робили на території меткомбінату.

Причина смерті чоловіків також поки не встановлена. Правоохоронці вже почали розслідування за фактом того, що сталося. Поки поліція не давала коментарів у цій справі.

Водночас зазначається, що напередодні в Маріуполі пропали безвісти троє хлопців. 16-річного Микиту Г. оголосили в розшук 1 січня. Вдалося з'ясувати, що він разом з двома приятелями вийшли з дому, після чого про їх місцезнаходження нічого не було відомо. Всі троє поки числяться зниклими безвісти.

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