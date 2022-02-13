В одному з кафе під час конфлікту сталася стрілянина, в результаті є загиблі, правоохоронці розпочали слідство - подробиці читайте далі.

Під час з'ясування стосунків відвідувачі кафе в селі Гранітне (Донецька область) влаштували стрілянину. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ НП в області.

Інцидент стався 13 лютого близько 00:45. На місце прибули співробітники спецпідрозділу КОРД, слідчі і медики "швидкої". В результаті стрілянини загинули дві людини, ще двох з пораненнями госпіталізували.

Поліцейські затримали двох чоловіків, вилучивши речдоки, в тому числі зброю.

Наразі триває слідство за ст.115 ч. 2 п. 1,7 (умисне вбивство двох або більше осіб за хуліганськими мотивами), 15 ч. 3 ст. 115 ч. 2 п. 1,7 (замах на умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Процесуальне керівництво слідчих дій ведеться Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил. Прес-служба останньої дала коментар події в Фейсбук.

Так, стрілянину влаштували військові ЗСУ із закріпленої зброї. В результаті загинули військовослужбовець Нацгвардії України і цивільна особа, ще дві людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що стрілянину відкрили в центрі міста: кадри з місця подій

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