Під час з'ясування стосунків відвідувачі кафе в селі Гранітне (Донецька область) влаштували стрілянину. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ НП в області.
Інцидент стався 13 лютого близько 00:45. На місце прибули співробітники спецпідрозділу КОРД, слідчі і медики "швидкої". В результаті стрілянини загинули дві людини, ще двох з пораненнями госпіталізували.
Поліцейські затримали двох чоловіків, вилучивши речдоки, в тому числі зброю.
Наразі триває слідство за ст.115 ч. 2 п. 1,7 (умисне вбивство двох або більше осіб за хуліганськими мотивами), 15 ч. 3 ст. 115 ч. 2 п. 1,7 (замах на умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Стрілянину відкрили на вечірці з Кардашьян і Ді Капріо: що відомо про постраждалих і кадри з місця НП
Переможець "Холостячки", який кинув Огневич, розповів, що зараз відбувається в його житті: "Млявий, непродуктивний..."
У мережі розкрили особистість миловидної блондинки На фото з Даном Баланом: "Да ладно..."
15-річна Аліна потрапила в реанімацію після візиту до стоматолога: лікарі борються за її життя
Процесуальне керівництво слідчих дій ведеться Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил. Прес-служба останньої дала коментар події в Фейсбук.
Так, стрілянину влаштували військові ЗСУ із закріпленої зброї. В результаті загинули військовослужбовець Нацгвардії України і цивільна особа, ще дві людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, що стрілянину відкрили в центрі міста: кадри з місця подій
Ще Politeka писала, що українець потужний вибух прогримів, деталі
Також Politeka повідомляла, командувач Нацгвардії подав у відставку після розстрілу військових