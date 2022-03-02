Про це, як пише Politeka.net, свідчать нові дані Генштабу ЗСУ.
"Орієнтовно втрати армії РФ станом на ранок 2 березня становлять:
особового складу-понад 5840 осіб,
танків - до 211,
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Темпи наступу знижено": у Генштабі повідомили про великі проблеми і невдачі ворога
Російська бомба потрапила в будинок українського футболіста: загинув разом з мамою
Ворог деморалізований: глава Міноборони Резніков повідомив, що у противника почалася "агонія"
Наталія Могилевська звернулася до українців з несподіваною вимогою: "До біса ці..."
Бойових броньованих машин-862 од,
артилерійських систем-85,
РСЗВ-40,
засоби ППО-9,
літаків-30 од,
вертольотів-31 од,
автомобільної техніки-355,
легкі швидкісні катери-2 од,
цистерн з ППМ-60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня-3", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підрозділи 93-ї бригади Холодний Яр відтіснили ворога до кордону з Росією.
"Почнемо цей ранок з хороших новин. Підрозділи 93-ї бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки», - повідомили вранці 2 березня представники бригади