Про це, як пише Politeka.net, свідчать нові дані Генштабу ЗСУ.

"Орієнтовно втрати армії РФ станом на ранок 2 березня становлять:

особового складу-понад 5840 осіб,

танків - до 211,

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Бойових броньованих машин-862 од,

артилерійських систем-85,

РСЗВ-40,

засоби ППО-9,

літаків-30 од,

вертольотів-31 од,

автомобільної техніки-355,

легкі швидкісні катери-2 од,

цистерн з ППМ-60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня-3", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підрозділи 93-ї бригади Холодний Яр відтіснили ворога до кордону з Росією.

"Почнемо цей ранок з хороших новин. Підрозділи 93-ї бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки», - повідомили вранці 2 березня представники бригади