З початку 2022 року в 18 регіонах Сибіру і Далекого Сходу згоріли близько 104 тис. га лісу. Але це ще не кінець, адже пожежі на росії тривають і їх нікому гасити. Про це повідомляють Телеграм-канали і публікують кадри з місця.

Так, в Башкортостані на Уралі горить ліс в природному заповіднику на схилі гори Малий Ямантау.

А в Іркутській області зафіксовано десять лісових пожеж загальною площею понад 1,5 тисячі гектарів. Вогонь поширюється з лякаючою швидкістю, його дуже складно локалізувати.

Гасити, як відомо, нікому - всіх відправили воювати в Україну.

Варто відзначити, що в Краснодарському краї також спалахнули масштабні пожежі, які перекинулися на житлові будинки. Кількість постраждалих збільшилася до 19 осіб. Шестеро з них-рятувальники, семеро людей загинули в декількох селах.

Нагадаємо, у росії масово підпалюють військкомати.

Як повідомляла Politeka, в Красноярському краї рф вигорають дотла цілі села, кадри.

Також Politeka писала, що цілі вулиці вигоріли у російському місті через небувалу пожежу.