Так, вчора, 23 січня, повідомлялося про 52 поранених, серед яких є й рятувальники.

Станом на сьогодні, 24 січня, відомо про 54 поранених. Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА).

"Одна людина загинула, ще 54 - отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні ОВА.

На місці удару допомагали працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) не лише із Запорізької, а також із Херсонської та Донецької областей.

Нагадаємо, що у ніч на 23 січня російські окупанти двічі атакували Запоріжжя. Ворожі безпілотники знищили енергетичний об'єкт, внаслідок чого понад 20 тисяч абонентів залишилися без світла.

Повідомляється, що були знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту.

Ворог атакував місто балістичними ракетами, одна з яких зруйнувала двоповерховий багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Київській області збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки.

Російська армія в ніч на 24 січня атакувала територію Київської області безпілотниками, наразі відомо про трьох загиблих.

У поліції зазначили, що станом на 7:30 в одному з районів Київщини зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в ньому пошкоджено 11 квартир.

В іншому районі області пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.

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