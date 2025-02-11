Вранці 11 лютого росіяни скинули на Костянтинівку три ФАБ-250, через ворожий обстріл є інформація про поранених.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Легкі поранення отримали троє місцевих жителів від 53 до 80 років", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що пошкоджено 38 приватних будинків, дві лінії електропередач, газогін і три автомобілі.
"Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!", - закликає Філашкін.
Нагадаємо, ворожа армія в ніч проти 11 лютого завдала комбінованої атаки "Калібрамі" та балістикою по Україні.
У ніч на вівторок, 11 лютого, ворожа армія завдала нового ракетного удару по Україні, внаслідок чого постраждала Полтавська область.
Росіяни обстріляли Полтавську область, було чути вибухи у Лубенському та Миргородському районах.
Повідомляється, що росіяни завдавали ударів "Калібрамі" та балістикою, після атаки почалася пожежа.
Внаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Миргородського району припинено газопостачання.
Про це повідомила прес-служба Полтавської обласної військової адміністрації.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару дев'ять населених пунктів Миргородського району залишилися без газопостачання.
Останні новини України:
Вибухи у Чечні: дрон атакував казарми спецназу Кадирова у Грозному, деталі.
Новий удар "Горішником" у Пентагоні попередили українців: "Найближчими днями...".
Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.