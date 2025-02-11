Ворожа армія скинула три ФАБ-250 на Костянтинівку, відомо, що є поранені та руйнування.

Вранці 11 лютого росіяни скинули на Костянтинівку три ФАБ-250, через ворожий обстріл є інформація про поранених.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Легкі поранення отримали троє місцевих жителів від 53 до 80 років", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що пошкоджено 38 приватних будинків, дві лінії електропередач, газогін і три автомобілі.

"Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!", - закликає Філашкін.

Нагадаємо, ворожа армія в ніч проти 11 лютого завдала комбінованої атаки "Калібрамі" та балістикою по Україні.

У ніч на вівторок, 11 лютого, ворожа армія завдала нового ракетного удару по Україні, внаслідок чого постраждала Полтавська область.

Росіяни обстріляли Полтавську область, було чути вибухи у Лубенському та Миргородському районах.

Повідомляється, що росіяни завдавали ударів "Калібрамі" та балістикою, після атаки почалася пожежа.

Внаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Миргородського району припинено газопостачання.

Про це повідомила прес-служба Полтавської обласної військової адміністрації.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару дев'ять населених пунктів Миргородського району залишилися без газопостачання.

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