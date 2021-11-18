Відома українська співачка, підопічна Потапа, ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде розкрила подробиці про себе, які згадує зі сміхом.

Популярна артистка багато знімається, і нерідко її запрошують на інтерв'ю, передає Politeka.net. Зірка відкрита в спілкуванні і не соромиться розповідати про себе невідомі подробиці

Зокрема, в новому інтерв'ю Славі Дьоміну Мішель Андраде розповіла, хто був її кумиром ще 15 років тому, і як вона писала його герлфренд. Зараз співачка згадує ситуацію зі сміхом.

"Коли мені було 10 років, я просто обожнювала Джастіна Бібера. Я пам'ятаю був інтернет-журнал "Es la Moda", і я писала коментарі Селені Гомес: "Фу, ти мені не подобаєшся!"",- поділилася Мішель.

Зазначимо, Мішель Андраде стала не тільки співачкою, але зараз веде програму "Орел і решка", подорожуючи різними країнами.

Примітно, що батько зірки - болівієць, проте артистка рідко буває на його батьківщині. Зокрема, завдяки шоу Мішель потрапила в Болівію - це була її друга поїздка за 10 років. Однак сім'я підтримує зв'язок через сімейний чат, рідні спілкуються, і діляться відео і фото. Співачка вважає, що не потрібно сумувати далеко від сім'ї.

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде отримала травму на зйомках "Орла і Решки"

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