"Головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка перед фіналом розпрощалася з одним з фаворитів, витримує багато критики на його думку і це дуже навіть непросто.

Після вильоту з шоу і через час Тарапата все ж вирішив розкрити правду про те, який потік негативу і критики обрушився на його будинок відразу після того, як був показаний один з останніх з ним ефірів.

"Довго думав чи варто розповідати цю історію... але занадто довго вона крутиться в голові! Моя мама, сильно переживала, коли на нашу сім'ю йшли образи... адже як тільки не називали... Маму прибиральницею і утриманкою, сестру неадекватною, а сім'ю в цілому взагалі «з прибамбасами». Кілька днів вона плакала…

Це, мабуть, зачіпало мене найсильніше! І головне, вона не розуміла чому? Адже на екранах сім'ю бачили близько 30-ти хвилин, за які встигли навішати ярликів на кілька життів! Зараз же я бачу, навіть у себе в коментарях, скільки всього говорять про Злато, що дуже часто виходить за будь-які рамки.

Я просто хотів би щоб ми всі пам'ятали, і нагадували один одному, що за екранами телефонів і телевізорів знаходяться живі люди.Там так само є батьки, рідні та близькі, яким може бути дуже боляче!» - висловився чоловік.

Шанувальники також підтримали його висловлювання:

"Прекрасна хороша мама у вас і сім'я....🔥 Не звертайте увагу на неадекватних людей....🙌 ; Дуже непроста тема.. прикро за вашу сім'ю! Сама читаю коментарі і жахаюся людської злості і заздрості; кожен випромінює тільки те, чим наполне; ви дуже хороша людина ❤️ і у вас дуже хороша сім'я ❤️🤗».

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