Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, заявила про серйозні стосунки з Беном Аффлеком, влаштувала романтичну зустріч з чоловіком після перерви.

Лопес багато років крутила роман з відомим спортсменом і навіть оголосила про заручини. Однак, та не закінчилася весіллям-пара розлучилася і навіть не стала називати причини.

Причому через пару тижнів після цього стало відомо, що Лопез не сиділа без діла. Артистка відновила свої стосунки з Беном Аффлеком, з яким двадцять років тому була заручена і навіть скасувала весілля за пару днів до неї.

Тепер зірки не приховують відносин, всіляко демонструють прихильність перед камерами і дивують шанувальниками, адже давно їх не бачили такими щасливими.

"Всі посміхаються😍; це старе фото чи нове?; Люблю картинки, люблю і щастя Бен і Джен❤️❤; я думаю, він коли-небудь перестав любити її, яка пристрасна парочка❤️; які миленькі; Белла Коппія; щастя тривати все життя🌹; нарешті jlo. Здається, ти щаслива з правильною людиною. Ви всі говорите про любов; не подобається її плаття!».

При цьому зазвичай Лопес з'являється перед публікою виключно у відкритих нарядах з блискітками і безліччю прикрас.

В стилі Лопес немає місця для скромності. Оскільки Дженніфер домагалася ідеальних форм багато місяців, тому більше не приховує фігуру під вільними нарядами. На сцені і світських заходах Лопес позує в нарядах з вирізами, сіточкою і блискучими вставками.

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