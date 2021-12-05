Фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який нещодавно випустив кліп "Імперії впадуть" за участю відомої супермоделі Наталії Гоцій, поділився кадрами з концерту.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Хливнюк показав відео з концерту в Броварах. Він виконав гучну пісню, віддавшись почуттям на сцені.

"Live Бровари 5.12.21. Імперії впадуть", - підписав відео лідер групи.

У коментарях артисту залишили масу приємних слів.

"Моя улюблена українська група", «як же заворожує», «любимо тебе», "Міць", "Супер, обожнюю, чекаємо в АТО. Дуже круто, спасибі)))", "Які ви круті", "На ваших концертах завжди дуже драйвово", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, у зв'язку з карантином група скасувала частину концертів, але продовжує виступати там, де це можливо.

Відзначимо, що група "Бумбокс" є однією з найпопулярніших в Україні. Колектив існує з 2004 року. Всього за пару років групі вдалося досягти великої популярності, а їх хіти стали відомі далеко за межами України.

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